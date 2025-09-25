  1. Ekonomim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında dün karşılaşan Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
TFF'nin açıklamasına göre erteleme maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle iki kulübün PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ise Serikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildi.

