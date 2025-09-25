Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin açıklamasına göre erteleme maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle iki kulübün PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ise Serikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildi.