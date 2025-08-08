Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin maliyetini açıkladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ndidi kimdir?

Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi olan başarılı futbolcu, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya’nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

Futbola genç yaşta başlayan Ndidi, profesyonel kariyerine Belçika Ligi ekiplerinden Genk’te adım attı. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç yetenek, 2017 yılında Premier Lig ekibi Leicester City’ye transfer oldu.

Wilfred Ndidi, Leicester City formasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Orta sahada defansif görevleri üstlenen ve rakip ataklarını kesmedeki başarısıyla tanınan Ndidi, özellikle top kapma ve pas arası istatistiklerinde ligin en iyileri arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig tecrübesi ile dikkat çeken Ndidi, Nijerya Milli Takım formasıyla da Afrika Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda boy gösterdi.