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Beşiktaş yeni sponsor anlaşmasını duyurdu: Güney Tribünü'nün yeni adı belli oldu

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü için sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre Güney Tribünü, "GAİN Tribünü" olarak anılacak.

Haber Merkezi
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Beşiktaş yeni sponsor anlaşmasını duyurdu: Güney Tribünü'nün yeni adı belli oldu
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü için sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre Güney Tribünü, "GAİN Tribünü" olarak anılacak.

"Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, yeni nesil içerik platformu GAİN Medya ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşma doğrultusunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü 2025-26 sezonu boyunca “GAİN Tribünü” olarak anılacak.

 Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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