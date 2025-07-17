Beşiktaş yeni sponsor anlaşmasını duyurdu: Güney Tribünü'nün yeni adı belli oldu
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü için sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre Güney Tribünü, "GAİN Tribünü" olarak anılacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü için sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre Güney Tribünü, "GAİN Tribünü" olarak anılacak.
"Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, yeni nesil içerik platformu GAİN Medya ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.
İmzalanan anlaşma doğrultusunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü 2025-26 sezonu boyunca “GAİN Tribünü” olarak anılacak.
Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."