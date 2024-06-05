Beşiktaş, yeni teknik direktörünü duyurdu!
Beşiktaş, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst ile anlaştığını duyurdu..
Beşiktaş, Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş'a hoş geldin Giovanni van Bronckhorst!" ifadesine yer verildi.
Dünyanın en büyük taraftarı zaferler için seni bekliyor!#WelkomGvB pic.twitter.com/2WL5ac9A9U— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 5, 2024
Giovanni van Bronckhorst kimdir?
Futbolculuk kariyerini Feyenoord'da tamamlayan Giovanni van Bronckhorst, 2011'de Hollanda ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.
Aynı dönemde Feyenoord'un U21 takımını da görev yapan Hollandalı çalıştırıcı, 2015'te A takımın başına geçti.
Feyenoord'u 2015-2019 yılları arasında çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, 176 maçta 1.99 puan ortalaması yakaladı.
Feyenoord'da 5 kupa kazandı
Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'da Eredivisie, Hollanda Kupası (2) ve Hollanda Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.
2019'da Feyenoord'dan ayrıldıktan 1 sene sonra 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çin Ligi takımlarından Guangzhou City'yle anlaştı.
Çin'den ayrıldıktan sonra 2021'de İskoçya Ligi takımlarından Rangers'a imza atan Hollandalı antrenör, 68 maçta takımının başında yer aldı.
Rangers'la 2021/22 sezonunda İskoçya Kupası'nı kazanan Giovanni van Bronckhorst, 2022'de takımdan ayrıldı.
Hangi takımlarda forma giydi?
Futbolculuk kariyerinde Giovanni van Bronckhorst Feyenoord, Barcelona, Arsenal, Rangers ve RKC Waalwijk formalarını giydi.
Kariyeri boyunca 422 maçta forma giyen Giovanni van Bronckhorst, 52 gol kaydetti.