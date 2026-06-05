Beşiktaş yeni teknik direktörünü duyurdu

Birçok aday üzerinde çalışan ve görüşmeler yapan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı isim belli oldu.

Siyah-beyazlılar, son olarak Bologna'da görev yapan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır."

Son olarak Haziran 2024 ile Mayıs 2026 arasında İtalyan ekibi Bologna'yı çalıştıran Italiano, daha önce İtalyan kulüpleri Spezia ve Fiorentina'da da teknik direktörlük yaptı.