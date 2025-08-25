Beşiktaş, yeni transferini duyurdu!

Beşiktaş, Atalanta forması giyen oyuncu El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanan açıklamada, “Profesyonel futbolcu El Bilal Toure’nin, şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki Malili futbolcu, hem santrfor hem de kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Fransa'da başlayan altyapı kariyerinde ilk profesyonel sözleşmesini Fransa ekibi Reims ile imzalayan Toure, 2022'de 8 milyon euro'ya Almeria'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart'a kiralandı

La Liga'da gösterdiği performasla adından söz ettiren Toure, ertesi sezon 30 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer oldu.

Ancak Atalanta'da fazla forma şansı bulamayan Toure, geçtiğimiz sezon Stuttgart'a kiralandı. Toure, Bundesliga'da forma giydiği 12 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Toure'nin Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.