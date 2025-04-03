Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Göztepe yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 38, 79. (p) ve 81. dakikalarda Romulo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 30. dakikada Ernest Muci attı.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 36. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Göztepe yarı finale yükseldi. Göztepe yarı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak.