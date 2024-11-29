  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyon: Gözler UEFA'ya çevrildi
Takip Et

Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyon: Gözler UEFA'ya çevrildi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, gol sevincinde İsrail bayrağını gösterip asker selamı verdi. Provokatif hareketin ardından gözler UEFA'ya çevrildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyon: Gözler UEFA'ya çevrildi
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevinci nedeniyle tepki çekti.

İsrailli futbolcu gol sevincinde İsrail bayrağını gösterdi ve asker selamı verdi. Tepki çeken bu hareketin ardından gözler UEFA'ya çevrildi.

Ne olmuştu?

A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı. Soruşturmanın ardından asker selamının politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.

Beşiktaş, güvenlik gerekçe gösterilerek Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.

Galatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndüGalatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndüSpor

 

Beşiktaş seyircisiz maçta Maccabi Tel Aviv'e mağlup olduBeşiktaş seyircisiz maçta Maccabi Tel Aviv'e mağlup olduSpor

 

Spor
Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
Okan Buruk: İkinci yarı kazanmaya yakın olan taraf bizdik
Okan Buruk: İkinci yarı kazanmaya yakın olan taraf bizdik
Beşiktaş seyircisiz maçta Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu
Beşiktaş seyircisiz maçta Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu
Galatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndü
Galatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndü
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv kararı! UEFA talebi kabul etti
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv kararı! UEFA talebi kabul etti
Dünya Kupası Avrupa elemeleri kurasında Türkiye 2. torbada yer alacak
Dünya Kupası Avrupa elemeleri kurasında Türkiye 2. torbada yer alacak