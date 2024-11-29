Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyon: Gözler UEFA'ya çevrildi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, gol sevincinde İsrail bayrağını gösterip asker selamı verdi. Provokatif hareketin ardından gözler UEFA'ya çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevinci nedeniyle tepki çekti.
İsrailli futbolcu gol sevincinde İsrail bayrağını gösterdi ve asker selamı verdi. Tepki çeken bu hareketin ardından gözler UEFA'ya çevrildi.
Ne olmuştu?
A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı. Soruşturmanın ardından asker selamının politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.
Beşiktaş, güvenlik gerekçe gösterilerek Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.