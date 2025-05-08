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Beşiktaş'a kötü haber: Al-Musrati sezonu kapattı

Beşiktaş'tan ara transferde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'a kötü haber: Al-Musrati sezonu kapattı
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Fransa Ligue 1'de hafta sonunda Lyon'la karşılaşacak Monaco'da Al-Musrati'nin son durumu belli oldu.

Monaco'nun geçtiğimiz hafta St. Etienne'le deplasmanda oynadığı maça yedekler arasında başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Al-Musrati maça devam edememişti.

Fransız basınından Nice-Matin'de yer alan haberde St. Etienne maçında sakatlanan Al-Musrati'nin baldırında yaşadığı sorun nedeniyle bu sabahki antrenmana katılmadığı belirtildi.

Haberde, deneyimli orta sahanın sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.

Ara transferde Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılıp Monaco'ya imza atan Al-Musrati, 11 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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