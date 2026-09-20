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Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amedspor lider oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibine 3-2 yenildi. Ligin yeni lideri de Amedspor oldu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amedspor lider oldu
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Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligin yeni lideri de Amedspor oldu.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan maç, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amedspor lider oldu - Resim : 1

İlk yarıdan notlar

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orban'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

22. dakika Orban, pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Dia Saba'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

İkinci yarıdan notlar


55. dakikada Orkun'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Lafont'un çeldiği topu alan Vlahovic'in kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

59. dakikada Salih hatasında topu kazanan Furkan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtmayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

90+6. dakikada maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla izlediği pozisyonda Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinden vuruşunda Mehmet Yeşil'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+8. dakikada penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

 Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amedspor lider oldu - Resim : 2

 

 