  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'a geldi
Takip Et

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Güney Koreli futbolcu Hyeon-Gyu Oh, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'a geldi
Takip Et

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Güney Koreli santrfor Hyeon-Gyu Oh ve kulübü Genk ile prensip anlaşmasına vardı.

24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İstanbul'a geldi. Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Güney Koreli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İftar menülerinin faturası kabardı: Fiyatlar 7 bin liraya dayandıİftar menülerinin faturası kabardı: Fiyatlar 7 bin liraya dayandıEkonomi
Uzlaşma sağlandı: Epstein belgelerinde mağdurların kimlikleri korunacakUzlaşma sağlandı: Epstein belgelerinde mağdurların kimlikleri korunacakDünya
Elon Musk, serveti 800 milyar doları aşan ilk kişi olduElon Musk, serveti 800 milyar doları aşan ilk kişi olduDünya

 