  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ın anlaştığı Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor
Takip Et

Beşiktaş'ın anlaştığı Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ın anlaştığı Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor
Takip Et

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş için geliyor

Kyle Walker-Peters sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

Beşiktaş anlaşmayı duyurmuştu

Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu  belirtildi. 

Hull City satılacak mı? Başkan Acun Ilıcalı son noktayı koyduHull City satılacak mı? Başkan Acun Ilıcalı son noktayı koyduSpor
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktıOrkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktıSpor
Spor
Hull City satılacak mı? Başkan Acun Ilıcalı son noktayı koydu
Hull City satılacak mı? Başkan Acun Ilıcalı son noktayı koydu
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’de üçte üç yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’de üçte üç yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları yarın başlayacak
Xabi Alonso, Arda Güler için kararını verdi
Xabi Alonso, Arda Güler için kararını verdi
Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da 2 futbolcunun bileti kesildi
Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da 2 futbolcunun bileti kesildi