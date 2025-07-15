Beşiktaş'ın anlaştığı Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş için geliyor
Kyle Walker-Peters sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.
Beşiktaş anlaşmayı duyurmuştu
Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu belirtildi.