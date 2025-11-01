  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ın antrenörü Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

Beşiktaş'ın antrenörü Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş, U17 takımında görev yapan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ın antrenörü Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Spor
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ta forma giymişti, yeni mesleği şaşırttı
Beşiktaş'ta forma giymişti, yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medya onu konuştu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu duyurdu: Hakemlerden sonra 3 bin 700 futbolcuya soruşturma başladı
Bahis soruşturmasında hakemlerden sonra sıra futbolculara geldi
Hacıosmanoğlu: Bahis oynayan hakemlerin çoğu kaybetmiş, büyük paralar yok
Hacıosmanoğlu: Bahis oynayan hakemlerin çoğu kaybetmiş, büyük paralar yok
Beşiktaş'tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
Beşiktaş'tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
UEFA çıkladı: TFF iki final için başvuru yaptı
UEFA çıkladı: TFF iki final için başvuru yaptı