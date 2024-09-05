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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Kadroya Amartey, Chamberlain ve Aboubakar dahil edilmedi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, kadroyu bildirdi.

Siyah beyazlılar, Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'a listede yer vermedi.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Zainutdinov, Ernest Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu

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