Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Yapılan kura sonucunda, 3. eleme turunda Hradec Kralove engelini aşması halinde Beşiktaş'ın play-off turundaki olası rakibi de netlik kazandı.

Beşiktaş, Midtjylland'ı eleyerek 3. eleme turuna yükseldi

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde sezona 2. eleme turundan başladı. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı her iki maçta da yenip adını 3. eleme turuna yazdırdı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmada rakibini 2-0 yenmişti.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Play-Off'taki muhtemel rakibi

Avrupa Ligi'nde bugün yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş, 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off'ta Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta, rövanşını ise 27 Ağustos'ta oynayacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove deplasmanına çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalabilmek için ilk olarak Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Beşiktaş, bu turdaki rövanşı ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Her iki mücadele de 20.00'de başlayacak.