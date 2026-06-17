  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland
Takip Et

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'deki kura çekimi sonrasında Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland
Takip Et

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.

Beşiktaş rakibiyle ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik ZabrzeFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik ZabrzeSpor