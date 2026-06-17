Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'deki kura çekimi sonrasında Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.
Beşiktaş rakibiyle ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.
Siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.