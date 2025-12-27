Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda yapıldı.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve kulübün borcu açıklandı.

Şentürk, siyah-beyazlıların 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL borcu olduğunu belirtti.

Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Mayıs 2025 tarihli olarak 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL şeklinde duyurulmuştu