Beşiktaş'ın borcu yaklaşık 6,7 milyar lira

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğunu kaydetti. Tiryaki, "Beşiktaş'ın Avrupa'da da kupayı hedeflemesi lazım. Türk sporundaki gelirlerin yüzde 60'ı artık sabit. Ticari gelirler ise sizin kontrolünüzde. Beşiktaş'ın Euro bazında 240 milyon Euro civarı borcu var. Beşiktaş 2017 yılında 220 milyon Euro gelir elde etti. Beşiktaş'ın potansiyel geliri bugünkü borcu kadar. Potansiyelimizi kullanabiliriz" dedi.

Çebi: Seçim gerekiyorsa, mayıs ayında tartışırız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçimli genel kurul çağrılarıyla ilgili, "Olağanüstü seçim isteyenler var. İstenebilir. Beşiktaş'ın başkan adaylarının çok olması önemli. Bu, bize fayda sağlar. Beşiktaş'a başkan olacak adayları üzecek herhangi bir şey yapmam. Çünkü yarın onlardan birine 'Başkanım' diyeceğim. Onları kucaklayacağım, hatta destek dahi olacağım. Seçim gerekiyorsa, oturur konuşuruz, mayıs ayında tartışırız. Gerekirse seçime de gideriz. Hiç sorun değil. Benim için konu Beşiktaş ise gerisi teferruattır. Şu şampiyonluk yolunda lütfen birlik ve beraberliği sağlayalım. Sonra sandığı koyar ve gereken değerlendirmeyi yaparız. Bundan kaçmayacağım" ifadelerini kullandı.

Mali anlamda iyi bir durumda olmadıklarının altını çizen Başkan Çebi, şu görüşlerini paylaştı:

"Çok parlak bir durum yok. Ancak diğerlerinden daha iyi durumdayız. 2 milyar lira borç, elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı. Birinci hedefim hayatta kalmak ve faaliyetlerimizi sürdürmek. Zor şartlarda kupalar aldık ama bir pandemi vardı. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon Euro, artan kurun etkisi 18 milyon Euro, ekstra vergi yükü 25 milyon lira, kadro dışı futbolculardan da 31 milyon Euro. Yayın haklarımız 40 milyona Euro aşağı geldi. 144 milyon Euro, elimizden olmayan nedenlerden kasamıza giremeyecektir. Kulübün borcu bana göre 6 milyar lira. Beşiktaş'ın borcunun şirketlerle beraber 6 milyar lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Mal varlığımızın değerinin 2 milyar lira artması da pozitif bir durum."