Beşiktaş’ın derbide rakibi Galatasaray: Kartal, Dolmabahçe’de üstün... Siyah-beyazlılarda 12 futbolcu ilk peşinde

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de derbide Galatasaray’ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak müsabaka öncesi Kartal'ın toplamda 17, ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Kartal, Dolmabahçe’de üstün

Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynadığı son 9 müsabakada rakibine karşı bir yenilgi yaşadı. Siyah beyazlılar, geride kalan 8 müsabakanın 7'sinde galip gelmeyi başarırken 1 kez de berabere kaldı. Kartal, bu süreçteki tek mağlubiyetini 2023-2024 sezonunda 3 Mart 2024 tarihinde 1-0’lık skorla yaşadı.

Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi devam ediyor

Siyah-beyazlılar ligde oynadıkları son 13 müsabakada mağlup olmadılar. Son olarak 2 Kasım 2025’te Fenerbahçe derbisini 3-2 kaybeden Beşiktaş, bu maçtan sonra oynadığı 13 lig karşılaşmasında mağlup olmadı. Kartal bu süreçte; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor’u mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Galatasaray derbisinde seriyi devam ettirmek isteyecek.

Siyah-beyazlılarda 12 futbolcu ilk peşinde

Beşiktaş’ta 12 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek. Kartal’da Hyeon-Gyu Oh, Junior Olaitan, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devis Vasquez, Amir Murillo, Taylan Bulut ve Yasin Özcan'ın yanı sıra altyapıdan yükselen Emre Bilgin, Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan, şans verilmesi durumunda ilk kez Galatasaray'a karşı rakip olacak.

1996-1997 sezonundan sonra ilk yaşanabilir

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde 29 sezondur oynanan maçlarda en az bir taraf galip gelmeyi başardı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Yarın oynanacak zorlu mücadeleden galip çıkmazsa; 1996-1997 sezonundan sonra ilk kez ezeli rakipler yenişememiş olacak.

Orkun, ligde 1 maç sonra sahada olacak

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, derbide teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde; ligde 1 maç aranın ardından tekrar forma giyecek. Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Göztepe müsabakasında sarı kart görerek ceza sınırına ulaşan milli oyuncu, deplasmanda oynadıkları Kocaelispor maçında oynayamamıştı.

Siyah-beyazlılarda 2 eksik

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Adale yırtığı bulunan El Bilal Toure ile tendonunda yırtık tespit edilen Emirhan Topçu, ezeli rakip karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ile Emirhan Topçu kart sınırında bulunan oyuncular. Salih Uçan, sarı-kırmızılılara karşı yarınki maçta kart görmesi durumunda ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.