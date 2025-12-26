Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş, yarın Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda saat 10:30'da 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.
Siyah beyazlıların Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantısı, saat 10:30'da başlayacak.
Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.