  Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübünün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1941 doğumlu Erdoğan'ın vefatına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Eski asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

