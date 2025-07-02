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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un yardımcı antrenörü oldu

Geçen sezon Beşiktaş'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yardımcı antrenörü oldu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un yardımcı antrenörü oldu
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, van Bronckhorst, Liverpool'da 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot'un teknik ekibine katıldı.

Hollandalı teknik adam, gelecek sezon yardımcı antrenör pozisyonunda Premier Lig şampiyonu takımın teknik ekibinde yer alacak.

Öte yandan; Liverpool'da yeni kaleci antrenörü Xavi Valero olurken takımın kaleci antrenörü kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden isimler ise Fabian Otte ve Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel oldu.

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