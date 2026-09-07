Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçı Batum’da oynanacak

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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacağı maçın oynanacağı yer belli oldu.

Karşılaşma güvenlik gerekçesiyle Gürcistan’ın Batum kentinde oynanacak.

Karşılaşma öncesinde stat çevresi ve taraftarların giriş noktalarında geniş güvenlik önlemleri alınmasının planlandığı belirtildi.

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki maçın tarafsız sahada oynanacağı bilgisi UEFA’nın resmi maç sayfasında yer alırken Batum iddiasına ilişkin UEFA veya kulüpler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

2024 yılında da benzer bir süreç yaşandı

Beşiktaş, 2024 yılında da bu olaya benzer bir süreç yaşamıştı.

Siyah-beyazlılar, 28 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le İstanbul'da karşılaşacaktı. Ancak güvenlik nedeniyle UEFA, karşılaşmanın Türkiye'de oynanmasına izin vermedi ve maç tarafsız sahaya alındı.

Karşılaşmanın adresi daha sonra Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu olarak belirlendi ve söz konusu mücadele de ayrıca seyircisiz olarak oynandı.

Debrecen'de oynanan mücadelede Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetmişti.