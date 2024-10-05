Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel'le maçının yeri değiştirildi
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol takımı ile İsrail temsilcisi Hapoel Schlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim'de oynanacak EuroCup karşılaşması güvenlik gerekçesiyle Belgrad'a alındı.
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçında İsrail ekibi Hapoel Schlomo Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde yapılacağı açıklanan karşılaşmanın yeri yeniden değiştirildi. EuroCup yönetimi, müsabakanın güvenlik nedeniyle Belgrad'da oynanacağını açıkladı.
Yönetim daha önce de maçın Belgrad'da oynanacağını açıklamış, Beşiktaş ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güvenlik garantisi vermesi sonrası karşılaşma yeniden İstanbul'a alınmıştı.