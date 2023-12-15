Beşiktaş'ın Konferans Ligi macerası sonlandı

UEFA Konferans Ligi'nde bir iddiası kalmayan Beşiktaş, D Grubu 6. haftasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-0 yendi. İşte maçtan öne çıkan dakikalar şöyle:

İlk yarı

12. dakikada Sabatini ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Ersin'in müdahalesinin ardından top kornere gitti.

16. dakikada Bislimi'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

22. dakikada Salih Uçan'ın cezası sahası dışından çektiği şut kaleci Saipi'den sekerek kornere çıktı.

33. dakikada Bislimi'nin ceza sahası dışından çektiği etkili şutu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada sağ çaprazdan etkili bir şekilde ceza sahasına giren Semih'in vuruşu top kaleciden döndü.

69. dakikada Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Hajrizi'nin vuruşunu Ersin çıkardı.

75. dakikada Semih'in sağ çapraz cezasına sahasına girmesinin ve çalım atmasının ardından çektiği şutu Saipi çıkardı.

78. dakikada Celar'ın kale sahasının önünden çektiği şut üstten auta çıktı.

87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu pasını Semih'e aktarırken, Semih'in şutunda kaleci Saipi kornere çeldi.

88. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emrecan Terzi'nin ceza sahasından vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

Müsabaka Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.