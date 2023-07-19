Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Lyanco, İstanbul'a geldi
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transfer görüşmeleri yaptığı Brezilyalı savunmacı Lyanco Vojnovic'i İstanbul'a getirdi.
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Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Havalimanı çıkışında Beşiktaş formalı minik bir taraftar da Lyanco'yla fotoğraf çektirdi.
1.87 boyundaki defans oyuncusu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca giderek alandan ayrıldı.
İngiltere Championship ekiplerinden Southampton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.