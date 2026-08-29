Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı sahasında konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü duyuruldu. Beşiktaş, turnuvada Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile karşılaşacak.
UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamayla siyah-beyazlıların maç programı netleşti. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını 17 Eylül Perşembe günü sahasında Marsilya karşısında verecek.
Beşiktaş'ın ilk rakibi Marsilya
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı İstanbul'da ağırlayacak.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların tarihleri şöyle:
17 Eylül Perşembe
Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim Perşembe
1899 Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım Perşembe
Celtic - Beşiktaş
26 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık Perşembe
Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak Perşembe
Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak Perşembe
Omonia FC - Beşiktaş