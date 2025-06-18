Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek.
Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil olacak.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
FC Midtjylland
RSC Anderlecht
Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere
FC Sheriff Tiraspol / FC Prishtina
(Kura yarın 14:00'te çekilecek. İlk maçlar 24 Temmuz, rövanşlar 31 Temmuz'da oynanacak.)