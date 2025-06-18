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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek.

Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

FC Midtjylland

RSC Anderlecht

Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere

FC Sheriff Tiraspol / FC Prishtina

(Kura yarın 14:00'te çekilecek. İlk maçlar 24 Temmuz, rövanşlar 31 Temmuz'da oynanacak.)

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