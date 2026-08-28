Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu.

Beşiktaş’ın da yer aldığı, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimleri yapıldı. Kura çekimi Monako’da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Eski futbolcu Sebastian Rode tarafından kura çekimleri gerçekleştirildi. 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş 4. torbadan kuraya katıldı ve her torbadan 2’şer takımla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu final maçı 26 Mayıs 2025 Çarşamba günü Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Frankfurt Stadyumu’nda oynanacak.

Çekilen kuraların ardından Beşiktaş’ın rakipleri şu şekilde oldu:

Marsilya, Leverkusen (D), Union Saint-Gilloise, Celtic (D), Crystal Palace, Omonia(D), Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim (D)

Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakiplerinin yanı sıra hangi karşılaşmaları sahasında ve deplasmanda oynayacağı da belli olacak. Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün ise en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.