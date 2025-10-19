Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı belli oldu
Beşiktaş'ın seçimli olağan divan başkanlık kurul toplantısında Ahmet Ürkmezgil, divan kurulu başkanlığına seçildi.
Beşiktaş'ta seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı bugün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleşti.
Toplantı saat 10.30'da başlarken oy sayımının ardından yeni divan kurulu başkanı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Ürkmezgil, 683 oyla divan kurulu başkanlığına seçildi.
Beşiktaş'ın bugünkü divan başkanlık kurul toplantısında başkanlık için Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarışmıştı.