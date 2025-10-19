  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı belli oldu
Takip Et

Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın seçimli olağan divan başkanlık kurul toplantısında Ahmet Ürkmezgil, divan kurulu başkanlığına seçildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı belli oldu
Takip Et

Beşiktaş'ta seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı bugün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantı saat 10.30'da başlarken oy sayımının ardından yeni divan kurulu başkanı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Ürkmezgil, 683 oyla divan kurulu başkanlığına seçildi.

 Beşiktaş'ın bugünkü divan başkanlık kurul toplantısında başkanlık için Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarışmıştı.

Spor
Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu
Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
Beşiktaş, divan başkanını seçiyor
Beşiktaş, divan başkanını seçiyor
Galatasaray yenilgisiz devam ediyor: Sane duble yaptı
Galatasaray yenilgisiz devam ediyor: Sane duble yaptı
Beşiktaş'ta büyük yıkım! İlk kez evinde kaybetti
Beşiktaş'ta büyük yıkım! İlk kez evinde kaybetti
Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi
Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi