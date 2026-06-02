Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. 2021 yılından bu yana Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan Siyah-Beyazlı ekip, yeni hocasını İtalya'da buldu.

Beşiktaş’ta yeni dönem

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Beşiktaş, 46 yaşındaki teknik adam Vincenzo Italiano ile el sıkıştı.

Gazeteci Kartal Yiğit'in haberine göre; Beşiktaş, son olarak İtalyan ekibi Bologna'da görev alan Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Yiğit, "Önder Özen listesinin en başındaki Vincenzo İtaliano ile görüşüp şartları, kadroyu, bütçeyi iletti. İtalyan hoca maddi anlamda şartları kabul etti. Gelmeye çok istekli. Sorun yok bundan sonra karar başkan ve yönetimde" dedi.