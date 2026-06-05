Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın 2 yıllık anlaşmaya vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano bugün saat 15.00 civarında İstanbul'da olacak.
Süper Lig'de son yıllarda üst üste başarısız sezonlar geçiren Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren kara kartallar, teknik direktörlük için ise Vincenzo Italiano ile anlaştı.
Italiano'nun resmî sözleşmeyi imzalamak üzere bugün öğleden sonra İstanbul'da olması planlanıyor.
Beşiktaş'ın 2 yıllık anlaşma sağladığı Vincenzo Italiano son 2 sezonda Bologna'da görev yapmıştı.
48 yaşındaki Almanya doğumlu İtalyan teknik direktör, Bologna'da önce ise 3 sezon boyunca Fiorentina'yı çalıştırmıştı.