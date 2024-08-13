Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Cher Ndour kimdir?
Beşiktaş'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı orta saha oyuncusu Cher Ndour İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Cher Ndour, İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki genç oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından kiralık sözleşme imzalanacak. Ndour'un sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.
İtalya'nın Milano kentinden uçakla dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ndour, konaklayacağı otele geçti.
Cher Ndour kimdir?
Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayan Ndour, daha sonra Benfica'ya transfer oldu.
2023'te PSG'ye transfer olan Senegal asıllı İtalyan oyuncu, devre arasında Braga'ya kiralandı.
Geçen sezon PSG'de 4, Braga'da ise 11 maça çıkan Ndour, 2 gol kaydetti.