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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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