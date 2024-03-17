Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor... Santos istifa edecek mi?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu maçın hakkı beraberlikti"

Santos sözlerine maça kötü başlamadıklarını dile getirerek başladı.

"Karakter koyarak başlamaya çalıştık ama maalesef erken gollerle geriye düştük. Takımın reaksiyonu iyiydi." diyen Santos, "İlk yarı fırsatları değerlendiremedik. Ardından penaltıyla 2-0 geri düştük. İkinci yarı takımım inanılmaz bir reaksiyon gösterdi, topu hızlı çevirdik, öndeydik. Hızlı rakip kaleye gittik. Bu sene oynadığımız en iyi oyunlardan birini oyandık, ikinci yarı performansımıza bakarak. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Penaltı pozisyonu için de böyle bir penaltı görmedim Bu maçın hakkı beraberlikti. Ama futbolda bunlar da var. Sonuca bakarak oluyor her şey” ifadelerini kullandı.

İstifa edecek mi?

Portekizli çalıştırıcı, istifa etmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi.

Santos şunları söyledi:

“Kariyerimde daha zor durumlarda da çalıştım ve şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride. Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığım en iyi maç diyebilirim. Galatasaray maçında da bugün de hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve geldiğimizde süreç iyi gidiyordu. Tabii sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maça yayamaya çalışacağız. Maç kaybettiğim zaman üçüncülük şansı zor oluyor ama hala şansımız var. Bu oyuncu grubuna güveniyorum onlarla beraber olmak zorundayız. Hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefleri de başaracağımıza inanıyorum”