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Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Kulüp kararı resmen duyurdu

Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Kulüp kararı resmen duyurdu
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Beşiktaş Kulübü'den yapılan açıklamada "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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