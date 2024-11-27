Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Kulüp kararı resmen duyurdu

Beşiktaş Kulübü'den yapılan açıklamada "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.