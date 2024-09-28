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Beşiktaş'ta Al Musrati sakatlandı: 10 gün yok

Beşiktaş, Al Musrati'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Musrati'nin sahalardan yaklaşık 10 gün uzak kalması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Al Musrati sakatlandı: 10 gün yok
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Beşiktaş, Ajax maçında sakatlanarak oyundan alınan orta saha oyuncusu Al Musrati'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Libyalı futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

10 gün sahalardan uzak kalacak

28 yaşındaki oyuncunun sahalardan yaklaşık 10 gün uzak kalması bekleniyor.

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