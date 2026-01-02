Beşiktaş'ta Antalya kampı kadrosu belli oldu: Rafa Silva kadroda mı?

  1. Ekonomim
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yapılacak kampta sürdürecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ta kampa katılacak oyuncuların isimleri belli oldu. Siyah-beyazlılarda sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson ile geçtiğimiz hafta futbol planlamasında yer almayacağı açıklanan Necip Uysal, kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın 25 kişilik Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda."

