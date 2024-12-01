Beşiktaş'ta başkan adayı olacak mı? Fikret Orman iddialara yanıt verdi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifasının ardından aday olacağını öne sürülen eski başkan Fikret Orman, iddiaları yalanladı, Beşiktaş camiasına birlik ve takıma destek olma çağrısı yaptı.

TV100 canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılan Fikret Orman, "Eski bir başkan hem de istifa etmiş bir başkan neden Beşiktaş başkanlığını kovalasın? Şimdi herkes Aziz Yıldırım veya Dursun Özbek'ten örnek veriyor. Onların ikisi de başkanken seçime girdikleri için olabilir. Ben istifa etmişim, neden Beşiktaş başkanlığını kovalar pozisyonda olayım? Beşiktaş'ta aday olma gibi bir durumum yok, bunu kovaladığım da yok" diye konuştu.

"Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz"

"Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman orada olurum" diyen Orman, "Ama Beşiktaş'ın şu anda 'aday mısın değil misin' gibi kısır bir döngüden daha fazla pazartesi günkü maçını, ondan sonraki haftadaki maçını, mayısa kadar giden süreci konuşmamız lazım. Fırsat kollamayan bir adam değilim. Ben de öyle değilim, Serdal'ın da adı geçiyor, o da öyle. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz" ifadelerini kullandı.

"Biz ne yapacağız, kötüleyerek Beşiktaş'a fayda mı sağlayacağız?"

Yeni başkan Hüseyin Yücel ve yönetime destek olunması gerektiğini söyleyen Orman, "Bizim hep beraber bu yeni yönetim kurulunun yeni başkanı ve arkadaşlarına destek olmamız lazım. Bunların kötü olmasını beklemem. Benim kötü olmamı beklediler. Benim altımı oyarak kumpas kurdular. Bu arkadaşlarımız kaçmadılar, oradalar. Hüseyin Yücel, istifa edebilirdi, etmedi. 'Biz mücadele edeceğiz' diyor. Biz ne yapacağız, kötüleyerek Beşiktaş'a fayda mı sağlayacağız? Hayır! Biz ona destek olacağız. O bırakmadığı sürece destek vermemiz lazım" dedi.

Pazartesi günü oynanacak Hatayspor maçında takımın desteklenmesi çağrısı yapan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın pazartesi günü sahaya kazanmak için çıkması lazım. Beşiktaş'ın kadrosu, kötü bir kadro değil. Herkes takımımıza destek olsun. Hani deniyor ya, 'Yensen de yenilsen de taraftarın senle', şimdi yenilsen de tarafındayız" şeklinde konuştu.

"3 aylığına birisinin gelmesinin kazandıracağı bir şey yok"

Yönetimin mayıs ayına kadar görevine devam etmesi gerektiğini belirten Orman, şöyle devam etti:

"Şu anda biz daha kasım ayındayız. Önümüzde uzun bir süre var. Yönetim kurulu, bir açıklama yapmış. Biz mücadele edeceğiz, görevimizin başındayız diyor. Onun başkanı da Hüseyin Yücel oldu. Hüseyin Yücel de şu ana kadar Beşiktaş'ı finanse etmek için elinden gelen yapmış bir arkadaşımız. Yarın diyelim ki bıraktı, ocak ya da şubat ayında seçim oldu, gelecek yönetim 3 aylığına ne yapabilir ki! Hiçbir şey yapamaz. 3 aylığına birisinin gelmesinin kazandıracağı bir şey yok. Kısır çekişmeleri, birilerinin cebini doldurması için internet sitelerinde bilmem ne işlerini bırakın bana yapıldı bunlar."