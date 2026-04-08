Beşiktaş’ta, Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve futbolcular PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolculardan Vaclav Cerny ve Agbadou, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BORAN BAŞKAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.