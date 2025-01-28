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Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu

Beşiktaş'ın Fenerbahçeli Cengiz Ünder'le yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar Cengiz Ünder transferinden vazgeçti.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu
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Süper Lig'de ara transfer döneminde kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri Cengiz Ünder oldu.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isterken oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı ve transfer iptal oldu.

Ünder'in Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon yedi maça çıkan Cengiz Ünder, gol veya asist katkısı sağlayamadı. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

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