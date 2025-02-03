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Beşiktaş'ta Cher Ndour ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

İHA
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Beşiktaş'ta Cher Ndour ile yollar ayrıldı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki oyuncu, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

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