Beşiktaş'ta Elan Ricardo defteri kapandı! Yeni takımı belli oldu

Yıldız futbolcu Elan Ricardo için Beşiktaş defteri kapandı. Beşiktaş, Ricardo’nun ayrılık kararını resmen açıkladı. Ricardo, Athletico Paranaense'ye geçici olarak transfer oldu.

Beşiktaş, Elan Ricardo için kararı resmen açıkladı. Ricardo için Beşiktaş defteri kapanırken, kulüp Athletico Paranaense’ya geçici transfer konusunda açıklama yayımladı. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense’ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

