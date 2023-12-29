  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Takip Et

Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Spor Kulübü, defans oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Takip Et

Beşiktaş, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.

Sezon başında transfer olmuştu

Manchester United'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a imza atan Eric Bailly, 8 maçta giydi. 29 yaşındaki stoper çıktığı bu karşılaşmalarda skor katkısı kaydetmeyi başaramamıştı.