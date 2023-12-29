Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş Spor Kulübü, defans oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
Beşiktaş, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.
Sezon başında transfer olmuştu
Manchester United'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a imza atan Eric Bailly, 8 maçta giydi. 29 yaşındaki stoper çıktığı bu karşılaşmalarda skor katkısı kaydetmeyi başaramamıştı.