Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş JK Futbol Akademisi’nde tamamlayan, 2019-20 sezonundan bu yana A takım kadromuzda yer alan, bu süre zarfında kazandığımız bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa ve bir U-21 Ligi şampiyonluklarımızda katkısı bulunan Ersin Destanoğlu ile vedalaşıyoruz. Özverili performansı ve beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın sevgisini kazanan Ersin Destanoğlu’na kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ersin, 2019-2020 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda toplam 151 kez sırtına geçirdi. Bu süreçte filelerinde 182 gol gören Ersin Destanoğlu, 47 maçta ise rakiplere gol izni vermedi.