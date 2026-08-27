Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı...
Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai’nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda 58 maça çıktı.