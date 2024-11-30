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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'dan kötü haber: 2,5 ay yok...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk eden Gabriel Paulista'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'dan kötü haber: 2,5 ay yok...
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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista sakatlanarak oyuna devam edemememiş ve yerini 20. dakikada Emirhan Topçu'ya bırakmıştı.

TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı savunmacı sakatlığından kaynaklı sahalardan yaklaşık 2.5 ay uzak kalacak.

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