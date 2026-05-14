Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh gelişmesi: Maç kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı takımın yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı Süper Lig maçının kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeon-gyu Oh’un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."