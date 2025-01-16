Beşiktaş'ta ibre Roberto Mancini'ye döndü! Olumlu cevap alındı

Eski teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen olumsuz cevabın ardından, Edin Terzic, Niko Kovac, Roger Schmidt gibi isimlerle görüşen Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışına devam ediyor.

Birçok teknik adamla görüşen Serdal Adalı'nın son olarak görüştüğü ismin Roberto Mancini olduğu kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre, bir dönem Galatasaray'da görev alan İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Olumlu cevap alındı

60 yaşındaki hoca ile ilk temasların kurulduğu ve Mancini'den olumlu cevap alındığı ifade edildi.

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Mancini, sırasıyla Inter, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. İtalyan hoca Ekim 2024'te ise Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

İtalya'nın başına 2017/18 sezonunda geçen Roberto Mancini,2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına katılmak için mücadele vermişti.

Mancini yönetimindeki İtalya, 2020'de Avrupa Şampiyonu olurken 2022 Dünya Kupası hikayesi tam bir hüsranla sonuçlandı. İtalya play-off turu yarı final maçında Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenildi ve 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.