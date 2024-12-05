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Beşiktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik görevini bıraktı

Beşiktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bıraktığını, yönetim kurulu üyeliğine ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik görevini bıraktı
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Beşiktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bıraktığını belirtti. Şakul, yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini dile getirdi.

Kaan Şakul, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:
"Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim."

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